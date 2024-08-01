День студенческих отрядов отмечают в Беларуси

Предложили поработать в студенческом отряде. Я уже работал в прошлом году в отряде "Звезда". Сложилась такая традиция у нас с ребятами - помогать сельскому хозяйству, СПК "Агрокомбинат СНОВ", где работает наш знакомый директор. Всегда рад нашей встрече. Кто будет кормить людей, если не мы, если не трактористы. Сейчас мы понимаем, что есть кадровое голодание в сельском хозяйстве, и для студентов это, разумеется, большой опыт.

Боец студотряда