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День студенческих отрядов отмечают в Беларуси
1 августа в Беларуси отмечают День студенческих отрядов. В программе патриотические акции, диалоговые площадки и интерактивные выставки. В этот праздник традиционно проходит республиканская трудовая акция "День ударного труда", в которой участвуют все бойцы студотрядов, кто сегодня работает на предприятиях и в организациях.Все заработанные сегодня деньги ребятами отправятся на строительство образовательно-оздоровительного учреждения "Республиканский центр патриотического воспитания молодежи".
Студотрядовское движение популярно у молодежи. Они с удовольствием выбирают такой досуг и одновременно трудовую занятость, возможность заработать. И важно, что ребята сегодня работают на знаковых объектах. В городе Минске это и строительство корпуса Белорусского медицинского университета, это благоустройство знаковых территорий в городе Минске, памятных мест.
Предложили поработать в студенческом отряде. Я уже работал в прошлом году в отряде "Звезда". Сложилась такая традиция у нас с ребятами - помогать сельскому хозяйству, СПК "Агрокомбинат СНОВ", где работает наш знакомый директор. Всегда рад нашей встрече. Кто будет кормить людей, если не мы, если не трактористы. Сейчас мы понимаем, что есть кадровое голодание в сельском хозяйстве, и для студентов это, разумеется, большой опыт.
Фото: БЕЛТА
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