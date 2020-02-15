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День святого Валентина отметили во всем мире
Влюбленные признавались в своих чувствах, обменивались открытками и делали предложения руки и сердца. А некоторые именно в этот день решили узаконить свои отношения. В столичных ЗАГСах отмечался настоящий свадебный бум. Кстати, удостоверения получили не только молодожены, но семьи, которые прожили вместе полстолетия.
Как прошел День святого Валентина в столице, расскажет Елена Витко (видео).
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