День святого Валентина отметили во всем мире

Влюбленные признавались в своих чувствах, обменивались открытками и делали предложения руки и сердца. А некоторые именно в этот день решили узаконить свои отношения. В столичных ЗАГСах отмечался настоящий свадебный бум. Кстати, удостоверения получили не только молодожены, но семьи, которые прожили вместе полстолетия.



Как прошел День святого Валентина в столице, расскажет Елена Витко (видео).



