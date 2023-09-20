День таможенника отмечают в Беларуси

20 сентября в Беларуси День таможенника. Президент Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником.

Белорусская таможня - это современные технологии досмотра и автоматизация процессов, эффективный заслон контрабанде и трансграничной преступности. По результатам правоохранительной деятельности за первое полугодие пресечено свыше 21 тысячи нарушений, в бюджет поступило почти 24 млн рублей.