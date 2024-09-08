День танкиста отмечают в Беларуси. Узнали, откуда берет свое начало праздник

День танкиста отмечают 8 сентября в Беларуси. Это один из самых известных праздников Вооруженных Сил. Поздравления ветеранам-танкистам, военнослужащим механизированных соединений, танковых воинских частей Вооруженных Сил и танкоремонтных предприятий направил Президент.

Праздник берет свое начало с июля 1946 года - в честь заслуг бронетанковых и механизированных войск в Великой Отечественной войне. Легендарный танк Т-34, установленный на пьедесталах в наших городах, - символ несокрушимой мощи Красной армии и памятник подвигу освободителей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.