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День танкиста отмечают в Беларуси. Узнали, откуда берет свое начало праздник

День танкиста отмечают 8 сентября в Беларуси. Это один из самых известных праздников Вооруженных Сил. Поздравления ветеранам-танкистам, военнослужащим механизированных соединений, танковых воинских частей Вооруженных Сил и танкоремонтных предприятий направил Президент.


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Праздник берет свое начало с июля 1946 года - в честь заслуг бронетанковых и механизированных войск в Великой Отечественной войне. Легендарный танк Т-34, установленный на пьедесталах в наших городах, - символ несокрушимой мощи Красной армии и памятник подвигу освободителей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

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