День танкиста отпраздновали в историко-культурном комплексе "Линия Сталина"

Под звуки выстрелов автоматов и боевых машин сегодня отпраздновали День танкиста в историко-культурном комплексе "Линия Сталина". Посетители наблюдали реконструкцию сражения "Бой под Ельней". Любители раритетов ознакомились не только с техникой советского автопрома, но и немецкого производства. Знаменитые танки "Панцирь", оригинальное штурмовое орудие "Штуг" и, конечно же, отечественные Т-34. Также для гостей праздника организованы интерактивные зоны и музыкальные площадки. Праздничная программа продлится до 5 вечера, а сам комплекс закончит работу в 21:00.