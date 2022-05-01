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День Труда отмечают в Беларуси

Сегодня в Беларуси отмечают Праздник Труда! Он имеет более чем вековую историю. Все начиналось в 1886 году в Чикаго с борьбы трудящихся за комфортные условия и 8-часовой рабочий день.

Первомай для белорусов - добрая традиция, которая объединяет многие поколения. Праздник для нас по-прежнему остается днем весеннего обновления, светлых надежд и глубокого уважения ко всем профессиям! Люди труда каждый день своими делами укрепляют благополучие родной страны. C Праздником Труда белорусов поздравил Президент.


Маевки пройдут по всей Беларуси

Праздничные мероприятия пройдут сегодня по всей стране. В столичном парке Победы соберутся представители трудовых коллективов Минска и области, профсоюзный актив, ветераны труда - все те, кто своими руками создает настоящее и будущее страны. Ждут в парке Победы и молодежь - тех, кто еще только выбирает будущую сферу деятельности. Для них будут организованы различные интерактивные площадки по представлению профессий. Своя программа подготовлена в каждой области.

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