День Труда отмечают в Беларуси

Сегодня в Беларуси отмечают Праздник Труда! Он имеет более чем вековую историю. Все начиналось в 1886 году в Чикаго с борьбы трудящихся за комфортные условия и 8-часовой рабочий день.



Первомай для белорусов - добрая традиция, которая объединяет многие поколения. Праздник для нас по-прежнему остается днем весеннего обновления, светлых надежд и глубокого уважения ко всем профессиям! Люди труда каждый день своими делами укрепляют благополучие родной страны. C Праздником Труда белорусов поздравил Президент.

