День труда традиционно приносит белорусам ряд новаций

Единовременное пособие в связи с рождением ребенка увеличится. Например, с рождением первого ребенка на 123 рубля по сравнению с текущим периодом. При рождении второго и последующих детей - на 168 рублей. В целом пособиями, которые исчисляются из бюджета прожиточного минимума, охвачена 171 тысяча детей в Республике Беларусь.

Светлана Белаш, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси

