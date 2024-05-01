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День труда традиционно приносит белорусам ряд новаций
День труда традиционно приносит белорусам и ряд новаций.
В стране повысили бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. Его новое значение - 418 рублей 73 копейки. Это на 3 %, или 12 рублей, выше норматива, действовавшего до этого.
Вслед за БПМ автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Например, возрастные надбавки к пенсиям. Тем, кому от 75 до 79 лет, ежемесячно доплатят 78,5 рубля. А для группы 80+ размер надбавки составит 157 рублей. Также вырастут пособия для семей, которые воспитывают детей.
Единовременное пособие в связи с рождением ребенка увеличится. Например, с рождением первого ребенка на 123 рубля по сравнению с текущим периодом. При рождении второго и последующих детей - на 168 рублей. В целом пособиями, которые исчисляются из бюджета прожиточного минимума, охвачена 171 тысяча детей в Республике Беларусь.
А в конце месяца изменятся условия назначения семейного капитала и его досрочного использования. Теперь, чтобы многодетной семье открыли депозитный счет в банке, необходимо подтвердить занятость главы семьи. Дополнительным условием назначения или досрочного использования семейного капитала станет и создание для детей надлежащих условий и благоприятного климата в доме.
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