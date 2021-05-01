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День труда за работой встречает и Президент
Телеграм-канал Пул Первого опубликовал видео, как Александр Лукашенко колет дрова.
Давно известно, что если в президентском графике появляется свободное время, Александр Лукашенко проводит его или за занятиями спортом, или в работе на своем приусадебном участке. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух! Кстати, глава государства и попросил, чтобы ролик разместили в Сеть. И вот почему.
Так что тем, кто предпочитает проводить выходные на диване, советуем брать пример с нашего Президента.
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