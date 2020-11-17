День участкового инспектора милиции

Помочь делом либо словом, подсказать и уберечь от непоправимой ошибки - универсальные солдаты, готовые прийти на помощь в любое время дня и ночи. Сегодня службе участковых инспекторов 97 лет.



Работа участковых требует постоянной самоотдачи и ответственности за принятые решения, ведь именно к ним в первую очередь приходят люди за помощью. Семейный конфликт, перепалка с соседом, а зачастую и просто жизненные трудности, когда нужен совет человека со стороны. И в этом случае многие подопечные звонят инспектору. Сами милиционеры отмечают: такое доверие дорогого стоит.