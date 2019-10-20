Один день из жизни молодого столичного руководителя, а также о технологиях учителей и учеников

Говорят же - кадры решают все! Как это работает или не работает в жизни, пожалуй, знает каждый из нас, сталкиваясь даже с небольшой проблемой. Не топят, транспортный коллапс, капремонт из рук вон! Исправлять, конечно, рядовому рабочему. Но все мы понимаем, за каждым рядовым сотрудником стоит управленец, который может таким образом организовать работу, что не понадобится ни письма писать вышестоящим, ни пороги их кабинетов обивать. И обучить этому управленца должны в Академии управления.



Туда и отправилась еще одна наша съемочная группа, чтобы протестировать программу для будущих управленцев, а еще провела день в компании одного из самых молодых столичных руководителей. О технологиях учителей и учеников - репортаж Ольги Анищенко.

В рядах студентов Академии управления в новом учебном году прибыло

Немногим менее 200 ребят, вчерашних школьников.И будущих управленцев. Вот уж чей путь по карьерной лестнице бывает очень стремительным (шагаю по ступенькам). Но впереди еще четыре года теории.





"Теория? Спорно, - говорят в Академии, - скорее, практика". Более 60 % знаний студент получит, будучи сам активным участником обучения. Нас, например, пригласили в суд. Ненастоящий, конечно. Аудитория стилизована под зал заседаний. В остальном - реальные судебные дела. Так будущие юристы примеряют судебную мантию. Одно дело - быть сторонним наблюдателем (есть и такие занятия), и совсем другое - вникать в каждую деталь истории, оценивать действия участников, выносить приговор.

Учеба для управленца - процесс непрерывный

Институт госслужбы неуклонно следует этому принципу. Здесь уверены - управленцами не рождаются, не нужно питать иллюзий. Это длинная дорога, где есть и голая теория, и игровая практика, и реальный опыт. И нет мелочей.Чтобы помочь пока еще школьнику понять, его ли это дорога, в Академии придумали специальный проект. Без пяти минут выпускников школы на осенних каникулах записывают в студенты. Даже студенческий выдают. Те живут по правилам Академии, посещают лекции, мастер-классы, тренинги. Словно, подглядывают за жизнью нынешних студентов. Почти каждый второй после принесет сюда школьный аттестат.

Эти ребята в прошлом именно так впервые побывали в вузе, а теперь у каждого из них настоящий студенческий! Мы заметили и то, что амбиций им не занимать, и то, что у будущих управленцев все больше женское лицо.



Тем, кто хочет стать участником проекта в нынешнем году, стоит поторопиться. Нужно всего-то убедить организаторов, написав эссе, что именно ты достоин стать первокурсником! В Академии, кстати, пристально присматриваются к студентам и слушателям на всех этапах. Еще бы. ВВП в 100 миллиардов для страны - задача повышенной сложности. Тут стандартный подход не сработает. Нужны креативные решения из разряда не просто подтянуть производительность - создать новые производства или услуги. На эту задачу будет работать обучение. В самых разных его формах.

В Гродно появился первый в стране инновационный кластер

Именно этот принцип позаимствовали в Гродно. Здесь накануне появился первый в стране инновационный кластер, чья задача - формировать управленческий потенциал региона. За громкой вывеской - то самое партнерство теории - в лице Академии управления и Гродненского университета имени Янки Купалы - и практики. За нее в ответе местный облисполком и предприятия региона. Кстати! Проект открытый. И для вузов, и для работодателей.

Мягкий с людьми, жесткий с чиновниками, плюскоммуникаций черезсоцсети - тренд управленца

А как у них? Москва, например, в числе ключевых качеств управленцев сегодня называет открытость власти. Она в основе нового стиля руководства. Не эдакий суровый и немногословный кабинетный чиновник, а наоборот, активный, открытый и способный к эмпатии. А главный принцип такой: "мягкий с людьми, жесткий с чиновниками". Российские пиар-службы вовсю обучают таким технологиям, агитируя за любые формы коммуникаций, в том числе, соцсети. "Инстаграм", говорят, у российских губернаторов, определенно, номер один.

Новые веяния, похоже, только начинают "раскачивать" и белорусскую реальность. И это минус. Но начинают ведь! А это плюс.Это интервью нам удалось организовать как никогда быстро! Причем, напрямую! Несколько строк в мессенджер накануне и вуаля - нас уже ждут! Не каждый чиновник сегодня может такое позволить.





Глава Советского района Минска Юрий Трущенко уверен, соцсети - способ и себя показать, и почувствовать пульс города



Считай, всегда на работе. За год в соцсетях нашел более 5 тысяч друзей. С кем-то вместе работает, с кем-то просто живет по соседству. И кажется, вся белорусская пресса тоже в числе виртуальных друзей. Даже визитка технологична!

Уверен, соцсети - способ и себя в деле показать, и почувствовать пульс города. Жители ведь всегда честно напишут, что для района важно, нужно, а с чем можно повременить. Только утром опубликуешь фото, а к вечеру общественное мнение, вот оно, готово! К тому же на каждый личный вопрос только личный ответ! Никаких помощников!

Свой аккаунт теперь и у района. Возможность оперативно, в онлайн-режиме быть на связи с жителями. Это сближает, говорит руководитель. Удобно тем, кому сложно выкроить время на личные встречи, выездные приемы. Да и число письменных обращений как будто меньше.

Главное, о чем мечтает руководитель района, - чтобы каждому жителю хотелось сюда возвращаться. А "его" люди работали на совесть. И смена растет достойная.