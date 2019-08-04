Сладкий ягодный праздник и веселые развлечения! День варенья отмечают в Беловежской пуще. В поместье Деда Мороза дегустируют джемы из лесных ягод, собранных в лесах Национального парка. Кроме варенья, Дед Мороз угощает своих гостей блинами и травяным чаем.

На лето сказочный старец не покидает свой дом, а просто меняет шубу на укороченный льняной костюм. Попробовать приготовить джем собственноручно мог любой желающий. Для детей на празднике весь день будет работать городок развлечений. А взрослые смогут пройти увлекательные квесты.