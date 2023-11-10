День ветеранов МВД: с активной жизненной позицией они продолжают приносить пользу людям

Сегодня в Беларуси День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. 106 лет назад было подписано постановление «О рабочей милиции». Охрана правопорядка, борьба с криминалом, работа на профилактику. Их сфера деятельности - безопасность, а для этого в ведомстве существуют десятки профессий, объединенных одним словом - милиционер. Владимир Королев пообщался с отставными, но не бывшими сотрудниками ОВД и узнал об их хобби после службы.

Еще будучи подростком, отец Александра Сакуты подарил парню мопед, а спустя десятилетия любовь к мототранспорту заиграла новыми красками. "Коллекционировать мотоциклы у меня появилась возможность, когда я ушел на пенсию", - рассказывает ветеран органов внутренних дел Александр Сакута. Сегодня в его гараже десяток советских раритетов. О каждом подполковник в отставке может рассказывать часами. Начала историй у всех схожи.







Мотоцикл "ИЖ Планета 2". Приехал я в деревню, и увидел, что лежит этот мотоцикл в таком непригодном состоянии под забором. Мне, конечно, обидно за технику. Ну как так, мотоцикл гниет, пропадает. Я погрузил его на машину, привез в город, почистил, отшлифовал. Документы на него были, я завез его, поставил на учет в ГАИ. Александр Сакута, ветеран органов внутренних дел

Самое сложное теперь найти запчасти, возраст некоторых деталей перевалил за полвека. За 28 лет в милиции в родных Барановичах Александр Сакута сменил не одну специальность. От милиционера патрульно-постовой службы до замначальника горотдела. Больше всего живых историй во время работы участковым.

В милицейских кругах сыщика Виктора Тарлецкого называют легендой. Период его работы пришелся на тихие 70-е, перестроечные 80-е и лихие 90-е. Сегодня пенсионер живет на родине в Слуцком районе, где на двух гектарах у него больше домашних животных, чем в любом контактном зоопарке страны - голуби и куры, гуси и овцы, лошади и пони, а также косуля Патрик. 5 месяцев назад его маму на трассе сбила машина, пришлось взять на попечение.





Ему было дня три, он еле стоял на ножках. И вот с тех пор я начал его кормить молоком 6 % жирности поднимал, ночью поднимался и кормил 6 раз в день. Выкормил. Выпустить на волю - его собаки порвут или охотники застрелят, потому что он к людям идет. Александр Сакута, ветеран органов внутренних дел

От милиционера-водителя охраны до начальника криминальной милиции столичного Московского района. За 32 года службы Виктор Тарлецкий, кажется, побывал на всех должностях служебной лестницы. Каждая сфера, как и район города - своя специфика, будучи одним из первых участковых строящегося микрорайона Юго-Запад, приходилось разбираться с дебоширами и семейными скандалами. Ближе к центру - пришлось переключиться на квартирные кражи.

"В Минске совершал кражи преступник в форме летчика. Высокий красивый, не курит, не пьет. Похищенное везет в Нижневартовск, сбывает там. Совершает кражи, сбывает. Там совершает, сбывает в Минске. По предмету похищенного, найти невозможно в Минске. Приезжали с Нижневартовска потерпевшие. Я не понимаю, как ваш уголовный розыск раскрыл квартирную кражу в Нижневартовске", - смеется Виктор Тарлецкий.