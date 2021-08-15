3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
День Военно-воздушных сил отмечают в Беларуси
Факт
День Военно-воздушных сил сегодня отмечают в Беларуси. По традиции праздник проходит в третье воскресенье августа. С праздником личный состав и ветеранов ВВС поздравил Президент Александр Лукашенко.
В 2001 году два вида войск - ВВС и ПВО - объединили в одно подразделение.
Главные победы летчиков были, конечно, во время Великой Отечественной войны. Герои Советского Союза Александр Горовец и Сергей Грицевец сбили не один десяток вражеской авиации. Вспоминают в этот день и Владимира Карвата, который погиб в мирное время, уводя свою воздушную машину от населенных пунктов.
Примеры мужества есть и в наши дни. Без малого три месяца назад майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко разбились на самолете Як-130 под Барановичами.
Трагедия в Барановичах - пилоты Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко навсегда останутся для белорусов героями
Пилоты до последнего не покидали технику и увели ее от жилых домов ценой собственной жизни. В память о погибших на месте катастрофы будет возведен мемориал.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов