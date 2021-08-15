День Военно-воздушных сил отмечают в Беларуси

День Военно-воздушных сил сегодня отмечают в Беларуси. По традиции праздник проходит в третье воскресенье августа. С праздником личный состав и ветеранов ВВС поздравил Президент Александр Лукашенко.



В 2001 году два вида войск - ВВС и ПВО - объединили в одно подразделение.

Главные победы летчиков были, конечно, во время Великой Отечественной войны. Герои Советского Союза Александр Горовец и Сергей Грицевец сбили не один десяток вражеской авиации. Вспоминают в этот день и Владимира Карвата, который погиб в мирное время, уводя свою воздушную машину от населенных пунктов.







Примеры мужества есть и в наши дни. Без малого три месяца назад майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко разбились на самолете Як-130 под Барановичами.

