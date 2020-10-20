День войск связи сегодня отмечается в Беларуси

В этот день в 1919 году было сформировано управление связи Красной армии, а также управление связи фронтов и армии, отделы связи дивизий и бригад. С тех пор военная связь - неотъемлемая составная часть системы управления войсками. Решая задачи оперативной и боевой подготовки, повседневной деятельности, связисты круглосуточно обеспечивают функционирование системы связи, демонстрируя высокое профессиональное мастерство и полевую выучку. В настоящее время в систему военной связи активно внедряются современные информационные и телекоммуникационные технологии. Войска успешно осваивают новые образцы средств и комплексов связи.