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День всех святых и День поминовения усопших отмечают католики

День всех святых и День поминовения усопших отмечают католики

Два первых ноябрьских дня в католической церкви посвящены памяти усопших: 1 ноября - День всех святых и 2 ноября - День поминовения усопших (Дзяды).

Почитание мертвых является неотделимой частью истории человечества. Молитвы о душах умерших, празднование дней памяти предков - неотъемлемая часть христианства.

В День всех святых верующие благодарят Бога за дар святости и чтят всех святых - как известных, так и неизвестных, которые достигли вечной славы и пребывают с Богом на небесах.

День поминовения усопших напоминает о том, что люди должны чтить тех, кто ушел из жизни, и помочь умершим очиститься от грехов. Сократить срок очищения могут только добрые дела, молитвы и покаяние живущих и помнящих об усопших.

По традиции в этот день принято посещать кладбище и особым образом молиться за умерших.

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