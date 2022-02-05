День всех влюбленных: история праздника и идеи подарков на 14 февраля

День всех влюбленных - особый праздник. Это день, когда во многих уголках мира говорят слова любви и проявляют особую заботу о своей второй половинке. А еще на День святого Валентина принято дарить подарки.

Но прежде чем праздновать и выбирать подарки на День влюбленных, который отмечают 14 февраля, будет интересно узнать, как вообще появился этот таинственный праздник.





День святого Валентина - история возникновения праздника

14 февраля жители многих стран отмечают праздник католического происхождения - День святого Валентина. Давайте узнаем, что это за праздник и на чем основан.

Есть гипотеза, что он назван в честь раннехристианского мученика Валентина Интерамнского или Валентина Римского.

По другой версии, озвученной в XVII веке, этот день берет свое начало от праздника под названием Луперкалии (праздник плодородия в честь богов Juno Februata и Фавна) который ежегодно проводился 15 февраля, на месте, где волчица по легенде выкормила Ромула и Рема (основателей Рима). Во время ритуала животных приносили в жертву, а из шкур делали бичи. Затем, после пира, мужчины раздевались догола, брали в руки бичи и так бегали по городу, не забывая ударять встретившихся им на пути девушек. В завершении всего мероприятия последние также снимали с себя всю одежду. Считалось, что так женщины обретут способность к плодовитости и легким родам. Фестиваль со временем стал настолько популярным, что в нем стали принимать участие люди знатного происхождения.





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Легенды о святом Валентине

В Англии и Франции во времена позднего Средневековья начинают появляться легенды, связывающие жизнь святого Валентина с тайными венчаниями влюбленных пар.

Согласно легенде, властный император Рима Клавдий II считал, что мужчина сможет лучше сражаться на поле битвы во имя Цезаря, если у него не будет семьи. И он запретил им жениться. Но куда без посторонней помощи? Валентин, будучи обычным полевым врачом и священником, из сочувствия ночью, тайком от всех освящал брак несчастных любящих сердец. Через некоторое время об этом узнали представители власти. Священника задержали и казнили 14 февраля 269 года.

Существует еще одно не менее трагичное предание. Римский патриций Валентин, являясь тайным христианином, обратил в христианство своих слуг. Во время венчания двоих из них, возможно по доносу, всех участников схватили. При этом патриций смог бы спастись, так как принадлежал к высшему классу. Желая приободрить задержанных новобрачных, он писал им письма в форме сердец красного цвета, символизирующих любовь. Эти записки было поручено передать вместе со слепой девочкой, однако Валентин лично пришел в темницы и обменял свою жизнь на жизнь слуг. Перед казнью он вручил свое последнее письмо той самой девочке, и она прозрела, стала настоящей красавицей.





Праздник День святого Валентина - романтика и День всех влюбленных

День всех влюбленных начали праздновать именно в таком ключе, вдохновившись английской и французской литературой конца XIV века. Любовь и чувства помогает выразить небольшая открытка в виде сердца. Ее еще романтично называют "валентинка".

Самую старую открытку-сердечко, датированную 1477 годом, нашли в одной из библиотек Англии. В ней девушка просит юношу доказать любовь к ней и пишет, что она добьется приданого от матери.

Также считается, что первую валентинку изобрел Герцог Орлеанский. Когда в 1415 году, сидя в темнице, он записывал любовные послания своей жене. Но широкое распространение "сердечки" получили только в XVIII веке.

В 1969 году празднование дня памяти святого Валентина, как общецерковного святого, было прекращено. Римско-католическая церковь в процессе преобразований календаря святых удалила его имя из-за недостатка достоверных данных. И праздник стал необязательным - народным. Сейчас отмечают память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Православная церковь празднует память Валентина, пресвитера Римского, 19 июля.





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Фото с сайта pixabay.com

Когда начали отмечать День всех влюбленных в разных странах

Например, в Беларуси и России Валентинов день отмечают с 1990-х годов. Особую популярность он получил среди молодежи. При этом подарок на 14 февраля любимому человеку всегда выбирается особенно тщательно.

В Европе этот праздник отмечают с XII-XIII веков, в Великобритании - с XIX века. В США впервые День святого Валентина отметили в 1777 году.

Только в Саудовской Аравии празднование находится под запретом, там за это грозит весьма солидный штраф.





Как правильно выбрать подарок на День святого Валентина

День Святого Валентина - это праздник любви, время искренних признаний и романтики. Какой же подарок сделать на 14 февраля? Традиционно дарят цветы, мягкие игрушки, шоколад, конфеты и обязательно открытку-валентинку, где левой рукой написано признание в чувствах.

Подарки на Валентинов день обычно не очень дорогие. Все должно идти от сердца и искреннего желания. Можно подарить абсолютно любую вещь на любой бюджет: купить готовую или сделать своими руками. Можно поинтересоваться у своей половинки, что его или ее будет радовать, напоминать о вас и греть душу. Главное, чтобы это было от чистого сердца и с учетом интересов того, кому собираетесь сделать приятное.

Предлагаем вам идеи недорогих подарков на 14 февраля. Это должно упростить задачу и помочь в выборе.





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Фото с сайта pixabay.com

Топ-10 идей подарка девушке, подруге, жене на 14 февраля

Украшение. Существует большое разнообразие изделий из различных металлов и камней. Чтобы угадать со стилем, обратите внимание на имеющиеся у нее. Духи или туалетная вода. Но только в том случае, если знаете предпочтения девушки. Сертификат на подарок-впечатление. Например, совместный романтический мастер-класс, спа-программа для нее либо для вас двоих, прогулка на лошадях. Ужин в темноте или свидание в необычном месте. Вы оба точно получите незабываемые ощущения и массу эмоций. Киносеанс в зале для двоих. Прекрасный способ отвлечься от быта и рутинных дел. Совместная фотосессия. Возможно, она давно о ней мечтала. Беспроводные наушники. И пусть музыка станет частью жизни вашей избранницы. Термокружка. Понравится любительницам кофе на вынос. Корзинка с мылом ручной работы. Внешний вид и аромат такого подарка поднимут настроение. Набор ароматических свечей. Они привнесут тепло и уют в дом.





Топ-10 идей подарка парню, мужчине, мужу на День всех влюбленных (14 февраля)

Туалетная вода. Здесь действует тот же принцип - главное знать предпочтения. Портмоне или визитница. Очень полезный подарок, который всегда будет кстати. Сертификат на подарок-впечатление с возможностью выбора. Это может быть что-то экстремальное или что-то, соответствующее хобби или увлечениям. Квест-комнаты, квесты в реальности. Можно выбрать жанр, который понравится вам обоим, и пройти квест вместе. Беспроводные наушники, или, как вариант, игровые. Такой подарок оценит любой меломан и геймер. Книга. Это, может быть, и консервативный, но всегда актуальный подарок. Просто, разузнайте, какие книги он любит читать, чтобы подарить именно то, что нужно. Толстовка или майка с интересной надписью. Такой подарок оценят любители выделиться. Термокружка. Также будет актуальна. На ней можно сделать гравировку с его именем или какой-нибудь красивой романтической фразой. Портативное зарядное устройство. С одной стороны, не самый романтический подарок. Но оно решит проблему быстрой разрядки смартфона и позволит вашей второй половинке всегда оставаться на связи. Настольные игры. Подарят смех, отличное настроение и много тем для разговоров.