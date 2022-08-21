День ВВС отмечают 21 августа в Беларуси

Военные авиаторы принимают поздравления. В Беларуси сегодня День военно-воздушных сил. С праздником личный состав и ветеранов ВВС поздравил Президент.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с праздником

"Сегодня мы чествуем мужественных людей, которые, связав свою жизнь с небом, посвятили ее делу защиты воздушных рубежей Родины. Славим наследников поколения победителей, проявивших небывалые доблесть и стойкость в годы Великой Отечественной войны. Продолжая эти героические традиции, личный состав авиационных частей чтит боевое наследие старших поколений, постоянно и настойчиво совершенствуя летное мастерство, в полной мере обеспечивает военную безопасность государства. Свято хранит память о подвигах своих товарищей - Героев Беларуси Владимире Карвате, Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко, которые уже в наши мирные дни пожертвовали собой, спасая жизни десятков людей",

- говорится в поздравлении.

Тысячи солдат, прапорщиков и офицеров ежедневно несут службу на земле и в небе. Причем в кабине пилота настоящая элита белорусской армии. Безусловно, главные победы летчиков были во время Великой Отечественной войны. Подвиг этих героев навсегда останется в наших сердцах. Немало в ВВС и ветеранов. Они освоили технику, которая никогда не считалась простой: от поршневых до реактивных машин. В распоряжении нашей армии самолеты четвертого поколения. Эти машины оснащены самым современным вооружением, средствами обнаружения противника, управления огнем и новейшей навигационной аппаратурой.

В преддверии праздника в Минске прошла акция, участники которой посетили музей в одной из столичных школ, посвященный истории ВВС.