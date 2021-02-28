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День защитников Отечества: мужчин поздравляли по всей стране
Как не вспомнить о том, что именно силовые ведомства и наши военные на неделе принимали поздравления с профессиональным праздником. Определенные силы, о которых уже почти все забыли, приложили максимум усилий, чтобы попытаться дискредитировать эту дату, что абсолютно вписывается в философию нынешних шатателей режима. Они и не скрывают, что так называемая новая Беларусь должна была быть построена на разрушенных развалинах нынешней. Зачем это делать, т. е. разрушать, белорусы так и не поняли, а потому вместо бойкота мы получили одно из самых масштабных народных (именно народных) празднований Дня защитников Отечества.
Армия - щит государства и решающий фактор
Мужчин поздравляли по всей стране. Почтили память героев, которые приближали Великую Победу.
Добрые слова и тем, кто продолжает отстаивать нашу независимость сегодня. В стране есть профессиональная и хорошо оснащенная армия. К счастью, в свое время, в середине 90-х, хватило мудрости прекратить в прямом смысле этого слова распиливание нашей армии под аплодисменты наших западных друзей.
В результате сегодня армия - это щит государства и решающий фактор, когда речь идет о безопасности и территориальной целостности. Такими словами соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент.
Этот день объединяет многие поколения белорусов в беззаветном служении Родине. Наследники Победы побывали в мемориальном комплексе "Пятый полк". Это одна из трех отправных точек патриотического автопробега. У каждой колонны свой маршрут, но одна общая идея.
Атмосфера большого события и настоящего праздника прокатилась по всей стране. Военнослужащих поздравляли в воинских частях, в учебных заведениях, на площадях устраивались импровизированные концерты. Люди от души благодарили тех, кто оберегает наши мир и спокойствие.
В этот день защитники Отечества, как всегда, на своем посту. Эта профессия почти не знает выходных, что еще раз доказали события прошлого года. Зная, что от армии и правоохранителей зависит многое, оппоненты власти взялись их дискредитировать еще задолго до начала политических событий и электоральной кампании. Затем в ход пошли уговоры, потом угрозы, в том числе и семьям. Дошло и до нападений, в том числе и до терактов. Все это, как видится уже с высоты сегодняшних дней, сделало силовые структуры (и без этого больших патриотов) только монолитнее. В результате в августе прошлого года они справились с невероятной нагрузкой.
Тогда они и все мы выстояли. А на неделе силовики и военные подготовили отдельное поздравление Президенту и Главнокомандующему Республики Беларусь с 23 Февраля. Давайте посмотрим
(видео).
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