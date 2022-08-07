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День железнодорожника отмечают в Беларуси
Сегодня свой профессиональный праздник отмечаютвсе железнодорожники страны.
Наши рельсы - это современная и развитая транспортная система протяженностью в 5 с половиной тысяч километров путей по всей стране. Большинство пассажирских и грузовых перевозок зависят именно от железной дороги. Труженики стальных магистралей за 7 месяцев этого года перевезли почти 36 миллионов пассажиров. Что касается международного сообщения, то здесь наиболее популярными по-прежнему остаются маршруты в направлении Москвы и Санкт-Петербурга. С начала года этими поездами воспользовались более полутора миллионов пассажиров.
А еще работа железной дорогиэто и вклад в развитие экономики страны. В связи с санкционным давлением отрасль функционирует в условиях измененных логистических цепочек и работает над переформатированием привычных маршрутов. Сегодня растет спрос на экспортные грузовые перевозки в восточном направлении.
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