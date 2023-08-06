День железнодорожных войск отмечают в Беларуси 6 августа

Беларусь сегодня отмечает День железнодорожных войск. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов поздравил Президент.

История этого уникального рода войск берет начало в далеком 1876 году. Тогда в Барановичах был создан первый железнодорожный батальон. С тех пор железнодорожные соединения и воинские части играют важную роль в укреплении обороноспособности страны и мобильности Вооруженных сил.