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День железнодорожных войск отмечают в Беларуси 6 августа

Беларусь сегодня отмечает День железнодорожных войск. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов поздравил Президент.

История этого уникального рода войск берет начало в далеком 1876 году. Тогда в Барановичах был создан первый железнодорожный батальон. С тех пор железнодорожные соединения и воинские части играют важную роль в укреплении обороноспособности страны и мобильности Вооруженных сил.

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