День знаний - 2022: что подарили школьникам и студентам Беларуси к 1 сентября?

Банты и улыбки, цветы и первый звонок перед началом нового и очень важного этапа жизни для маленьких белорусов. Этот День знаний стал премьерой не только для 115 тысяч первоклашек, впервые свои двери открыли 4 новые школы - как в столице, так и в регионах. Что еще в копилке первосентябрьских подарков не только для школьников, но и студентов - расскажет Светлана Чернова.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли по всей стране

1 сентября - трогательный и яркий на эмоции праздник. Получать знания в 61-ю школу столицы пришли около 90 первоклашек. Нарядные - с белыми бантами, в деловых костюмах и сарафанах. Да, немного волнительно, но этого дня они ждали с нетерпением. Впереди уроки, домашние задания, общение и знакомства с одноклассниками. А пока напутственные слова от гостей, учителей и тех, у кого за плечами почти 11 лет школьной жизни.

Будущие педагоги, медики, программисты - малышами они себя не считают уже точно, строят планы на будущее. 156 таких амбициозных мальчиков и девочек в этом году пришли в 204-ю столичную школу - сформировано 6 первых классов.





Я хочу в школу, чтобы дружить с друзьями и получать хорошие отметки.

Очень хочу, потому что это другое - не знаю, телепорт в другую жизнь. Это взрослая жизнь, я этому рада.

Примерно 1 миллион 85 тысяч школьников по всей стране сегодня приступили к учебе. Долгожданные встречи с одноклассниками, знакомство с учителями, а для кого-то первый урок в новой школе. В стране ко Дню знаний открылись 4 учреждения общего среднего образования. Кобрин, Столин, Смолевичи и Минск. 226-я столичная школа в полной готовности и при параде встретила своих учеников.

Новая школа открылась в жилом микрорайоне "Минск-Мир". Сегодня праздник знаний здесь встретили около 1400 ребят. Большинство в начальной школе: сформировано 12 первых классов, 5 - вторых по 4 - третьих и четвертых.

Очень волнительно, я бы сказала. Мама две ночи не спала, все переживала, как будет, наверное, больше, чем сам ребенок.

Волнительно проходила подготовка, переживали очень, но надеемся, что все будет хорошо, школа такая красивая новая, учителя прекрасные, так что в добрый путь!

Первый звонок и можно знакомиться с новой школой. Внутри нужное и современное, под стать жилому комплексу, оснащение. Все для того, чтобы воспитать талантливых и одаренных белорусов.





Условия великолепные. Здесь есть все для занятия спортом: спортивные залы, бассейн, для занятий творчеством, для занятий творчеством. Замечательная столовая, где дети будут получать горячее питание. В общем-то здесь созданы все условия. Но вы знаете, таких школ у нас по стране достаточно много, и наша страна делает все, чтобы для ребят учителей, педагогов были созданы такие замечательные условия, потому что ребенок должен воспитываться в красоте. И это то, что делает государство для системы образования. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Система образования - в центре внимания государства

Про поддержку системы образования для развития страны говорил сегодня и премьер-министр во время торжественной линейки в Вишовской средней школе. Коллектив насчитывает около 30 педагогов. Роман Головченко отметил - достойная заработная плата работников сферы образования всегда в центре внимания государства!

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: С 1 сентября повышена бюджетная ставка - пусть ненамного, но зато для всех, увеличены пособия на оздоровление, которые сегодня составляют целый оклад, а не половину. Уже в этом году педагоги могли воспользоваться этой прибавкой. Также введена надбавка за классное руководство либо кураторство группы в высшей школе. Это дополнительная нагрузка, должна оплачиваться. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

День знаний в Суворовском училище

Стремиться к своей мечте и оставаться верными главному кадетскому принципу "Жизнь - Родине, честь - никому!". В День знаний первокурсников Минского суворовского училища поздравил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси. Более восьми десятков воспитанников получили алые погоны из рук именитых выпускников училища. В мероприятии приняли участие и руководители силового блока страны. Александр Вольфович пожелал будущим офицерам быть смелыми и честными в поступках, преодолевать все сложности и идти только вперед.

Череда подарков и поздравлений. 10-я начальная школа с детским садом в Кобрине сегодня впервые приняла учеников. Долгожданный объект - в молодом микрорайоне. Здесь, кстати, есть даже сенсорная комната для снятия напряжения. Создана безбарьерная среда. В праздничный день школа-сад получила подарки. От Комитета госконтроля - спортивные мячи и 5 детских велосипедов.

"Это очень современная школа, все учтено, очень красивые классы - все сделано доступно, оценка 10 из10. В шаговой доступности, дети могут сами домой - буквально 2-3 минутки, и они уже дома. В этом плане очень повезло - школа новая, учителя новые, все новое - очень понравилось!".

Василий Герасимов, председатель Госконтроля: Государство заботится о своем подрастающем поколении. Я уверен - в ответ они нам отдадут намного больше, чем мы вложили. По республике это не один такой объект. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

После масштабной модернизации открыла двери Глубокская районная гимназия

В День знаний после масштабной модернизации открыла двери и Глубокская районная гимназия. Год учащиеся занимались на базе других учреждений образования. За это время здание, которому почти полвека, получило вторую жизнь: отремонтирован пищеблок, обновлены кабинеты и актовый зал, внедрены современные системы безопасности: видеонаблюдение и электронная проходная.

Изменилось много чего, когда я зашла в класс, то поняла, что классно учиться в нем, на каникулах я очень соскучилась по учителю и одноклассникам. Школьница

150 инженерно-инновационных классов открыли по всей Беларуси

В копилке первосентябрьских подарков 150 инженерных классов в школах Беларуси. Их главная цель - научить ребенка не только понимать технику, но и создавать свою. Классы для занятий оборудованы всем необходимым: 3D-принтеры, специальные платформы, наборы схемотехники и микроэлектроники.

Новый корпус БГУ

В БГУ сегодня также сделали подарок учащимся. Там открыли новый корпус. На 16 тысячах квадратных метрах - современные лаборатории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты, а также актовый зал, библиотека, столовая и все необходимое для эффективного образовательного процесса.





Новый физкультурно-оздоровительный комплекс

А для укрепления здоровья - физкультурно-оздоровительный комплекс. Это уже МИТСО. Проект реализовали в рекордные сроки - чуть больше года. Двери ФОКа открыты для всех желающих.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: Особенный не только для студентов первых курсов, но и для всей учащейся молодежи. Хотелось бы пожелать всем овладевать знаниями. Для этого созданы в стране все условия. Школьница

День знаний в лицее МЧС

Не обошлось и без подарков сладких! Специально для лицея МЧС и Гомельского университета гражданской защиты Министерства - сочные подарки от главы государства - две тонны арбузов с личного подворья Президента.





Алексей Дашкевич, начальник специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси: Очень приятно и неожиданно для нас и для детей внимание главы государства. Оно достаточно серьезно оказывается на протяжении всего существования учебного заведения. Школьница

Матвей Тарелко, учащийся специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси: Еще с детства мечтал стать спасателем, здесь не просто, но мне очень нравится, оно того стоит. Школьница