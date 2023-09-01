День знаний - море эмоций, хорошего настроения и планов на будущее

1 сентября - День знаний. Особенный день, когда все внимание нашему подрастающему поколению. И, конечно, это большой праздник для первоклашек, первокурсников, их родителей. Ведь самые дорогие и любимые дети вступают в совершенно новую жизнь.

А потому сегодняшний день для них еще и самый волнующий и запоминающийся. Ведь это очередной важный шаг в жизни в интереснейший мир открытий по дороге знаний.