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День знаний отмечают в Беларуси
День знаний сегодня отмечают по всей стране. Поздравления учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам направил Президент. Занятия в новом учебном году начнутся в 2 865 школах по всей Беларуси. Первый звонок прозвенит и в абсолютно новой - в Гродно.
В Минске же после капитального ремонта свои двери распахнут 210-я школа в микрорайоне Шабаны и санаторная школа-интернат № 9 для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани. С новыми учебными заведениями и новые рабочие места. В этом году к труду в учреждениях образования приступят пять с половиной тысяч молодых специалистов.
В новом учебном году за парты сядут более миллиона учащихся, в том числе 110 тысяч пойдут в первый класс. Тема первого урока "Беларусь и Я - диалог мира и созидания". Из новаций этого года - расширение профильного образования - сегодня откроют инженерные и железнодорожные классы, при этом сохранят и уже популярные - педагогические, аграрные и военно-патриотические.
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