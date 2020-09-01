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День знаний отмечают в столице

В том числе и в школе-новостройке в Каменной Горке. Елена Витко сегодня побывала в нескольких учебных заведениях Минска.

День знаний не менее торжественно сегодня отмечают и в столице. Для кого-то это долгожданная встреча со школой после каникул, для кого-то только знакомство с учреждением и первые шаги к науке. Например, в этой гимназии номер 17 звонок прозвучал более чем для 800 учащихся. Кстати, 79 из них - первоклассники (подробности в видео).

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