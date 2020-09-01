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День знаний сегодня торжественно встретили и в столичной гимназии № 17
День знаний сегодня торжественно встретили и в столичной гимназии № 17 - учебное заведение принимает ребят в 55-й раз. Школьный звонок прозвучал для более 800 учеников, из них 79 - первоклассники. Поздравить тех, кто только делает первые шаги к науке, приехал сенатор Сергей Рачков. Конечно, волнение и трепет момента со школьниками разделили их родные и близкие.
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