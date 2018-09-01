День знаний в Беларуси. За парты сядут более ста тысяч первоклассников

Праздник с особой атмосферой! День знаний открывает новый учебный год и объединяет родителей, ребят, учителей по всей стране. В Беларуси первые школьные линейки прошли накануне. В Верхнедвинске ученики второй школы встретили новый учебный год в обновленном здании. И если в городах такая встреча собирает сотни гостей, то в сельских школах это большой семейный праздник. Как, например, в поселке Неманицы Борисовского района. Первый звонок там прозвенел для восьми первоклассников.

Их поздравила и наша коллега Александра Кавелич. Немного несмело, но с большим любопытством маленький Богдан спешит на свою первую школьную линейку. Напоследок советы от старшей сестры и обязательно фото в семейный альбом.

Эти ребята скоро познакомятся друг с другом. В неманицкой средней школе в этом году всего 8 первоклассников. На уроки они будут приезжать из пяти ближайших деревень.

Не меньше волнуются и радуются старшеклассники. У них впереди новый этап. Более взрослый и самостоятельный.

Знакомство со школой или долгожданная встреча после каникул. Для этих учеников сегодня особенный, праздничный день. Открывать тетради и учебники за партами они будут только после выходных. Первая четверть нового учебного года в этом году символически стартует с понедельника.

А здесь школьный праздник отмечали в большой компании. Долгожданный звонок сегодня прозвучал для полтысячи учеников второй школы Верхнедвинска. Получать знания дети будут в обновленном здании. Просторные кабинеты, полностью оснащенный спортивный зал, а также лингофонный кабинет. Теперь изучать английский и немецкий языки будет не только проще, но и интереснее. Современные технологии в каждом классе. А благодаря солнечным коллекторам на крыше школа стала и энергоэффективной.