День знаний ярко отметили в регионах Беларуси

Торжественные линейки прошли в регионах. День знаний стал днем открытия трех школ-новостроек: в Копище Минского района, в Гомеле и Витебске.





В Витебске открылась школа № 47 имени Героя Советского Союза Е. Ивановского

2 тысячи детей сегодня сели за парты в 47-й витебской школе. Треть алфавита можно выучить только по количеству первых классов. Их здесь 11 - от "А" до "Л".

Новая школа стала украшением молодого густонаселенного микрорайона областного центра. Спортивный городок с площадками для баскетбола, волейбола и воркаута, 2 бассейна, в классах необходимое оборудование и мебель. Начать трудовую деятельность в самой современной школе региона посчастливилось молодому педагогу Кристине Хоботовой. Выпускница Витебского государственного университета имени Петра Машерова в мир знаний поведет 30 первоклашек.

Работать здесь будут 140 педагогов, 12 учителей - это молодые специалисты. На первую в истории школы линейку приехал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Слова напутствия ученикам и подарки: два мультиборда сделают процесс обучения комфортным.

За парты в СШ № 74 г. Гомеля сели около тысячи учеников

В первый день учебного года двери распахнула и школа № 74 в молодом микрорайоне Гомеля. Ее заложили еще в 2012, но из-за нехватки финансирования спустя два года стройку приостановили. Вопрос на личный контроль взял глава государства. Сегодня это учебное заведение, построенное с учетом современных требований из экологичных и безопасных отечественных материалов. Создана безбарьерная среда и все условия для развития детей.

День знаний отмечают в Минской области

Первый звонок сегодня прозвучал и для 217 первоклашек Боровлянской СШ № 3. Она самая молодая и одновременно многочисленная в Минской области. Первый урок для юных жителей Минского района и сразу важные подарки ко Дню знаний. Первоклассники с интересом изучают книгу о Беларуси. В Боровлянской школе есть возможность инклюзивного образования, а еще реализуется немало проектов как, например, "Папа-зал" и "Инженерная школа".

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы посмотрели, как оснащены лингафонные кабинеты, как новые передовые технологии используются для изучения физики и химии. Мы в этом году планируем сдать 25 детских садиков. Это тоже важное дошкольное воспитание для детей".



В Копище открыли школу будущего

А это уже школа будущего в деревне Копище Минского района. В новом учебном заведении 2 тысячи учеников и лучшие педагоги.

Екатерина Шиврина, директор СШ № 1 д. Копище (Минский район):

"На базе нашей школы есть ПВТ, где они могут предложить учащимся работать в 3D-моделировании, робототехнике, спортивный комплекс - это 2 бассейна, 2 сауны, тренажерный и хореографический зал. Дети смогут заниматься дзюдо, таэквондо".



Подарки для школ

Новая компьютерная техника и спортивный инвентарь скоро появятся в Стайской средней школе Лепельского района. Сертификат на их приобретение на торжественной линейке сегодня вручил первый заместитель председателя КГК Беларуси Василий Герасимов.

Подарок для юных дарований из Ушачей

Малые города - большие перспективы. Сегодня в Ушачах двойной праздник для юных талантов: День знаний и новоселье. Местная школа искусств из тесного скромного здания переехала в двухэтажный особняк.