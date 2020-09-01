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День знаний ярко отметили в регионах Беларуси
Торжественные линейки прошли в регионах. День знаний стал днем открытия трех школ-новостроек: в Копище Минского района, в Гомеле и Витебске.
В Витебске открылась школа № 47 имени Героя Советского Союза Е. Ивановского
2 тысячи детей сегодня сели за парты в 47-й витебской школе. Треть алфавита можно выучить только по количеству первых классов. Их здесь 11 - от "А" до "Л".
Новая школа стала украшением молодого густонаселенного микрорайона областного центра. Спортивный городок с площадками для баскетбола, волейбола и воркаута, 2 бассейна, в классах необходимое оборудование и мебель. Начать трудовую деятельность в самой современной школе региона посчастливилось молодому педагогу Кристине Хоботовой. Выпускница Витебского государственного университета имени Петра Машерова в мир знаний поведет 30 первоклашек.
Работать здесь будут 140 педагогов, 12 учителей - это молодые специалисты. На первую в истории школы линейку приехал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Слова напутствия ученикам и подарки: два мультиборда сделают процесс обучения комфортным.
За парты в СШ № 74 г. Гомеля сели около тысячи учеников
В первый день учебного года двери распахнула и школа № 74 в молодом микрорайоне Гомеля. Ее заложили еще в 2012, но из-за нехватки финансирования спустя два года стройку приостановили. Вопрос на личный контроль взял глава государства. Сегодня это учебное заведение, построенное с учетом современных требований из экологичных и безопасных отечественных материалов. Создана безбарьерная среда и все условия для развития детей.
День знаний отмечают в Минской области
Первый звонок сегодня прозвучал и для 217 первоклашек Боровлянской СШ № 3. Она самая молодая и одновременно многочисленная в Минской области. Первый урок для юных жителей Минского района и сразу важные подарки ко Дню знаний. Первоклассники с интересом изучают книгу о Беларуси. В Боровлянской школе есть возможность инклюзивного образования, а еще реализуется немало проектов как, например, "Папа-зал" и "Инженерная школа".
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Мы посмотрели, как оснащены лингафонные кабинеты, как новые передовые технологии используются для изучения физики и химии. Мы в этом году планируем сдать 25 детских садиков. Это тоже важное дошкольное воспитание для детей".
В Копище открыли школу будущего
А это уже школа будущего в деревне Копище Минского района. В новом учебном заведении 2 тысячи учеников и лучшие педагоги.
Екатерина Шиврина, директор СШ № 1 д. Копище (Минский район):
"На базе нашей школы есть ПВТ, где они могут предложить учащимся работать в 3D-моделировании, робототехнике, спортивный комплекс - это 2 бассейна, 2 сауны, тренажерный и хореографический зал. Дети смогут заниматься дзюдо, таэквондо".
Подарки для школ
Новая компьютерная техника и спортивный инвентарь скоро появятся в Стайской средней школе Лепельского района. Сертификат на их приобретение на торжественной линейке сегодня вручил первый заместитель председателя КГК Беларуси Василий Герасимов.
Подарок для юных дарований из Ушачей
Малые города - большие перспективы. Сегодня в Ушачах двойной праздник для юных талантов: День знаний и новоселье. Местная школа искусств из тесного скромного здания переехала в двухэтажный особняк.
Концертный зал, более двух десятков учебных и репетиционных классов. К музыкальному, хореографическому и изобразительному профилям теперь добавятся театральное и духовое отделения.
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