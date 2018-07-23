Дендрологический парк в самом центре Несвижа

Жители и гости столицы Радзивиллов теперь имеют возможность посетить собственный ботанический сад. Дендропарк в городе существует около десяти лет, но площадка требовала масштабной реконструкции. Сейчас ее завершили. Создали искусственный водоем, сеть пешеходных тропинок, высадили более тысячи растений. Для каждой группы выделили свою площадку. Дубы, ясени, лиственницы, ивы, можжевельник - все насаждения для дендропарка специалисты лесничества самостоятельно выращивали в собственном питомнике.