Денис Дубаневич стал учителем года Беларуси

Итоги главного педагогического конкурса страны "Учитель года - 2026" подвели во Дворце Республики. Мероприятие объединило тех, чей профессионализм и гражданская позиция служат высоким стандартом для развития всей отрасли.

Учитель - это единственная профессия, где чужой успех становится твоим главным достижением. Врач спасает жизнь, инженер строит мост, но за каждым из них когда-то стоял человек, который научил их читать, думать и мечтать. 2 октября чествовали тех, кто создает всех остальных.

Позади 9 дней испытаний: самопрезентации, мастер-классы, открытые уроки в незнакомых классах, комплексная письменная работа и суперфинал. До него дошли 9 суперфиналистов в 9 номинациях. Впервые в основной список введены 2 новые: молодой учитель и молодой директор школы до 31 года. Это системное решение о том, как удерживать молодежь в профессии и как строить управленческую вертикаль в школах.

Перед началом торжества атмосфера в фойе Дворца Республики была самая праздничная. Повсюду были улыбки, объятия и фотографии на память. В кулуарах не смолкали разговоры, педагоги делились впечатлениями, обменивались контактами и обсуждали послевкусие конкурсных дней. Здесь же развернулась и выставка живописи.

Что касается церемонии награждения, на сцене те, кто доказал, что учитель не просто транслирует знания, а формирует будущее.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В нашей стране престиж профессии находится на очень высоком уровне. Мы это видим по тому, какое количество ребят, медалистов, выпускников педагогических классов, обладателей золотых и серебряных медалей приходят на педагогические специальности. С каждым годом количество таких ребят только растет. Мы уверены в том, что педагог и раньше, и в настоящее время, и в будущем - это тот учитель, на которого ориентируются все: молодежь, школьники, родители, взрослые. Это образец знаний, интеллекта, любви к детям и преданности своей профессии".

Ключи от новенького авто и преференциальное право на высшую квалификационную категорию получил абсолютный победитель конкурса Денис Дубаневич. Это учитель математики средней школы № 5 в Смолевичах.