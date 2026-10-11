Денис Дубаневич стал учителем года Беларуси - в чем секрет математика из Смолевичей

Раз в три года в Беларуси называют и выбирают лучшего педагога страны. Этот конкурс своего рода учительский "Оскар". Накануне стало известно имя нового "учителя года". Им стал Денис Дубаневич, учитель математики средней школы № 5 в Смолевичах. Его победа доказывает: если верить в детей и в любимое дело, покоряются любые вершины.

За день до финала в коридоры большой политики Дворца Независимости на экскурсию были приглашены учителя. В кресле Первого Денис Дубаневич сделал несколько кадров, сказал "удобно". А то, что на следующий день он поедет домой на новеньком авто от Президента, даже и представить не мог.

Денис Дубаневич, победитель конкурса "Учитель года Беларуси - 2026":

"Я давно хотел посетить Дворец Независимости, это были незабываемые эмоции. Мы всей командой в какой-то степени превратились в детей, потому что в таком кресле посидеть не каждый гражданин Республики Беларусь имел возможность. Я думаю, это положительно повлияло на то, что происходило на следующий день, с точки зрения эмоционального восприятия происходящего".

К победе герой шел почти год. 9 лет он был директором школы. Случилось выгорание, и как сказал Денис Марьянович, способом "вернуться к себе" видел только возобновление преподавания.

Трое его учеников получили 100 баллов на ЦЭ и ЦТ. еще десятки - дипломы олимпиад и конференций. Это результаты учителя, который умеет зажигать глаза за партами, и это то, ради чего Александр Лукашенко держит образование на личном контроле: чтобы такие учителя работали, а ученики побеждали.

"Наш Президент систему образования не бросает никогда, и, я думаю, не бросит, потому что как минимум по первому образованию он сам педагог. Заработная плата учителя, который не боится повышать свою квалификационную категорию и дольше остается в школе, больше и сильнее будет расти. При этом в коллективных договорах каждого учреждения образования есть своя система надбавок. Если учитель еще плюс к этому выигрывает какие-то конкурсы сам или с детьми, это дополнительно обогащает его, материально в том числе. Поэтому сама по себе заработная плата учителя достаточно неплохая на сегодняшний день", - поделился Денис Дубаневич.

Пока белорусский учитель ведет урок и чувствует поддержку государства, в Европе его коллега боится идти в класс. Во Франции за последние недели почти сотня сотрудников школ получили травмы от учеников. Директора школы в Марселе облили бензином и избили. Как отметил наш герой, развитие таких событий даже "в теории" в Беларуси невозможно представить.

"Сформированная законодательная база посвящена в том числе и воспитанию ребенка в стенах школы. То есть не только родитель становится воспитателем, а значит, у ребенка с малых лет воспитывается уважение к взрослому человеку, но к учителю в частности. Я считаю, что наша молодежь, что бы они ни говорили, воспитывается в нормальных условиях, тем более уровень жизни в нашей стране растет. Те ценности, которые мы закладываем в детей, приносят плоды", - отметил победитель конкурса "Учитель года Беларуси - 2026".

Если представить, что одна дорога ведет Дениса Дубаневича в Министерство образования для принятия управленческих решений, а другая - к родной школе, чтобы взращивать умы с бесценным опытом, герой выберет дорогу в школу. "Мне нравится вести уроки, я обожаю заходить в класс, участвовать с детьми в конкурсах. Когда ты видишь радость ребенка от победы, эти эмоции заменить практически невозможно", - рассказал победитель конкурса "Учитель года Беларуси - 2026".

"Но основная миссия, которая на меня возлагается сейчас, в том числе миссия с точки зрения победы в конкурсе, - привлечение нашей молодежи к поступлению в педагогические вузы. Потому что на собственном примере теперь я могу говорить, что я успешный человек, выиграл дорогой приз. Возможно, со временем я установлю планку для себя, сколько должно из моих теплых рук выпускников поступить в педвузы и вернуться обратно в школу. Тогда, возможно, я приму решение о том, что нужно где-то пытаться продвигать свои идеи, потому что они сработают на местном уровне выше, а, значит, возможно, и дорога в Министерство будет. Но это будет все равно не в ближайшее время", - поделился Денис Дубаневич.

Учитель - единственная профессия, где чужой успех становится твоим главным достижением. Врач спасает жизнь, инженер строит мост. За каждым стоял тот, кто научил думать и мечтать. Учитель - та точка опоры, с которой все и начинается.