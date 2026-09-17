Денис Езерский: Кто не помнит историю, тот не имеет будущего

История - это не только даты в учебниках, это память о тех, кто в самые сложные времена смог объединиться, отстоять свою землю, культуру и право народа на собственный путь.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:

"Мы смогли объединиться, мы смогли противостоять агрессии, мы смогли сделать так, чтобы белорусская культура и белорусские территории воспринимались так, как мы их сегодня видим. Это хороший урок для молодежи о том, что только в идейной борьбе мы можем отстаивать свои интересы. Это хороший пример, как надо любить родину, как надо сражаться за свои интересы. Это время, когда была рождена огромная плеяда героев, которых нельзя ни в коем случае забывать, о которых надо писать сегодня в учебниках. Истории, которым надо сегодня ставить памятники, которым надо сегодня подражать. Кто не помнит историю, тот не имеет будущего. Поэтому в случае нашей страны эту дату и этот день мы должны помнить".