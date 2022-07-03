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Денис Майданов поздравил с Днем Независимости

Только сильная страна может позволить себе быть суверенной. Об этом говорит депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов. И Беларуси, несмотря на политику удушения со стороны Запада, по-прежнему удается быть независимой и процветающей (видео).

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