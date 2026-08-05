Департамент финансовых расследований КГК отмечает 34-летие

5 августа в Беларуси отмечается день образования Департамента финансовых расследований КГК. Ровно 34 года на страже экономических нарушений.

В 1992 году было создано управление налоговых расследований. Оно и стало родоначальником действующей системы, которая сейчас относится к органам финансовых расследований Комитета госконтроля.

Сегодня приоритетными направлениями деятельности ДФР являются контроль за использованием бюджетных средств, уклонением от уплаты налогов, противодействие коррупционным преступлениям в экономической сфере, а также финансированию терроризма и экстремизма.