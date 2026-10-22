Департамент охраны МВД и БПЦ подписали соглашение о новом этапе сотрудничества

Краткий пересказ от ИИ

Департамент охраны МВД и Белорусская православная церковь подписали соглашение о новом этапе сотрудничества.

Накануне митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин встретился с руководством ведомства. Программа началась с возложения цветов в память о сотрудниках службы охраны, погибших при исполнении служебного долга.



Затем состоялось освящение места под строительство каплицы во имя святого мученика Лонгина Сотника - покровителя людей, стоящих на страже правопорядка и государственной безопасности.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Часовня и всякий знак, который напоминает людям о духовном мире, являются живым свидетельством того, что люди полагаются не только на свой профессионализм, но и осознают, что нужна помощь свыше, помощь от Бога. Принято решение, с одной стороны, увековечить память сотрудников, погибших при исполнении своего долга, с другой стороны, часовня основывается для благословения сотрудников, несущих ответственное служение, - это очень важно и значимо".

Многолетнее взаимодействие Департамента охраны и Белорусской православной церкви направлено на решение важнейших общественных задач. В первую очередь на сохранение христианских традиций и духовно-нравственных ценностей. Внутренний вектор этой работы сфокусирован на воспитании, как самих милиционеров, так и членов их семей.

Сегодня благодаря совместным усилиям по всей стране организуются мероприятия, направленные на формирование высоких моральных качеств личного состава и укрепление единства.

В ответном слове начальник Департамента охраны Александр Шепелев выразил глубокую признательность за многолетнюю поддержку личного состава: "От лица всех руководителей областных управлений нашей страны я хочу сказать Вам огромное спасибо. Самое важное в нашей работе - это ее результат. А для меня как для руководителя ценность заключается в том, чтобы все наши сотрудники были живы и здоровы. Духовное воспитание - это опора, которая оберегает наших людей во время службы. Это сотрудничество по-настоящему укрепляет наше милицейское братство. Огромная благодарность за все то, что мы успели сделать вместе, за то, что вселяете в сердца наших сотрудников веру и надежду".

Важным свидетельством признания многолетней совместной работы стало завершение в 2026 году разработки и изготовления высшей совместной награды за взаимодействие. Этот знак отличия - символ особого признания заслуг сотрудников службы охраны и представителей духовенства- в деле духовного просвещения и патриотического воспитания.