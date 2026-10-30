Департамент охраны МВД отмечает 74 года со дня образования

За последние два года не было ни одного выезда на преступление на охраняемом объекте, который бы не закончился задержанием. Об этом заявил начальник Департамента охраны МВД Александр Шепелев. Охранная служба отмечает 74 года со дня образования. 28 октября на плацу перед зданием аппарата Департамента охраны чествовали лучших работников и ветеранов службы.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

"Мы укрепляем наше подразделение, внедряя новые технологии, в том числе искусственный интеллект. Все это делается для того, чтобы сотрудники качественно организовывали свою служебную деятельность".

За каждым награждением стоят годы добросовестного труда. Продолжилось торжество в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.