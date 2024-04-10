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Департамент финансовых расследований проверит схемы поставок продуктов в учреждения образования
Стало известно, что Департамент финансовых расследований проверит схемы поставок продуктов в учреждения образования через посреднические структуры. Речь идет о ряде коммерческих компаний.
Одну из таких схем необоснованного посредничества вскрыли оперативники. Речь о поставках мяса птицы в учреждениях образования Минска. Как рассказали в ДФР, коммерческие фирмы закупали на агрокомбинатах Минской области мясную продукцию и поставляли ее в школы. Как выяснили в департаменте, в цепочках поставок между продавцом и покупателем появлялись недобросовестные посредники.
Данная схема необоснованного посредничества позволяла завышать цены на продукцию и получать повышенную прибыль участникам, не уплачивая налоги в бюджет Республики Беларусь. В настоящее время в ходе проверочных мероприятий субъекты данной схемы сотрудничают с органами финансовых расследований, дают признательные показания. Кроме того, в отношении активных участников и руководителей данной схемы будет принято правовое решение в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.
В данном случае в схему были включены еще 3 человека, которые увеличивали стоимость поставок от 15 до 20 %. Прибыль представители посреднических компаний обналичивали с помощью подконтрольного предпринимателя и тратили на свои нужды. Как сообщили в ДФР, в отношении участников данной схемы начата проверка.
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