Департамент финансовых расследований проверит схемы поставок продуктов в учреждения образования

Данная схема необоснованного посредничества позволяла завышать цены на продукцию и получать повышенную прибыль участникам, не уплачивая налоги в бюджет Республики Беларусь. В настоящее время в ходе проверочных мероприятий субъекты данной схемы сотрудничают с органами финансовых расследований, дают признательные показания. Кроме того, в отношении активных участников и руководителей данной схемы будет принято правовое решение в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.

Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК по Минской области