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Департамент охраны провел день открытых дверей и показал подготовку бойцов
В преддверии своего 67-го дня рождения департамент охраны провел день открытых дверей. Журналистам показали подготовку милиционеров в центре повышения квалификации ведомства в Горанях. Стрельба, работа кинологов, скоростное маневрирование на служебных машинах, имитация ограбления магазина и многое другое. Комплекс обучения включает целый ряд нормативов, элементов и упражнений, он максимально приближен к реальным условиям.
Сегодня департамент охраны МВД - это свыше 120 подразделений по всей стране. 630 групп задержания круглые сутки несут службу в режиме готовности, что позволяет обеспечить оперативное реагирование на сигналы тревоги, заявления и сообщения о преступлениях.
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