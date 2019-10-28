Департамент охраны провел день открытых дверей и показал подготовку бойцов

В преддверии своего 67-го дня рождения департамент охраны провел день открытых дверей. Журналистам показали подготовку милиционеров в центре повышения квалификации ведомства в Горанях. Стрельба, работа кинологов, скоростное маневрирование на служебных машинах, имитация ограбления магазина и многое другое. Комплекс обучения включает целый ряд нормативов, элементов и упражнений, он максимально приближен к реальным условиям.



Сегодня департамент охраны МВД - это свыше 120 подразделений по всей стране. 630 групп задержания круглые сутки несут службу в режиме готовности, что позволяет обеспечить оперативное реагирование на сигналы тревоги, заявления и сообщения о преступлениях.