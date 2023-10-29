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Департаменту охраны МВД - 71 год!
Охрана важных объектов, коммерческих структур, квартир и домов граждан, сопровождение грузов и патрулирование улиц. Сегодня Департаменту охраны МВД исполняется 71 год. В преддверии праздника лучшие сотрудники получили государственные и ведомственные награды из рук министра.
Мы сегодня развиваемся, развиваем свою службу, подбираем больше и больше объектов под охрану. Нам доверяют все больше граждан свое имущество. И мы стараемся надежно и качественно защищать это имущество, а также жизни наших граждан и правопорядок в нашей стране.
Сегодня в ведении самой мобильной и технологической структуры МВД более 28 тысяч объектов и почти 170 тысяч помещений граждан, а также 65 тысяч тревожных кнопок по всей стране.
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