Департаменту охраны МВД - 71 год!

Мы сегодня развиваемся, развиваем свою службу, подбираем больше и больше объектов под охрану. Нам доверяют все больше граждан свое имущество. И мы стараемся надежно и качественно защищать это имущество, а также жизни наших граждан и правопорядок в нашей стране.

Александр Шепелев,начальник Департамента охраны МВД Беларуси