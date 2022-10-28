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Департаменту охраны МВД Беларуси исполняется 70 лет

Департаменту охраны МВД Беларуси исполняется 70 лет. Профессиональный праздник ведомства уже 29 октября, а 27-го во Дворце Республики виновников торжества чествовали на праздничном концерте. Приглашенные (среди которых и иностранные делегации) с интересом знакомились с выставкой, посвященной становлению и развитию подразделений Департамента охраны и Году исторической памяти.

Спектр задач, который сегодня стоит перед Департаментом охраны очень и очень большой. Это и установка систем безопасности, обеспечение имущественной безопасности граждан, личной безопасности, они же сопровождают грузы, они же в целом обеспечивают порядок на территории страны. Я хочу сказать, что все задачи, которые ставятся перед департаментом, они выполняются на оценку отлично. Потому что наши граждане доверяют Департаменту охраны самое ценное - жизни своих детей, потому что во всех школах Беларуси сегодня обеспечивают безопасность сотрудники Департамента охраны.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси
Заходя сегодня во Дворец, видя этих замечательных парней, технику, блеск в глазах, разве можно тревожиться, что наш народ будет не защищен. Посмотрите, как оперативно действуют органы внутренних дел, как оперативно выезжают подразделения Департамента охраны. Они сегодня оснащены самыми современными средствами защиты граждан и самих сотрудников Департамента охраны. Поэтому с такими парнями, которые служат в департаменте, да и вообще в МВД, силах нацбезопасности государства, я думаю, наш народ может быть спокоен.
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

С начала года бойцы Департамента охраны задержали более 5,5 тысячи нарушителей, 1500 преступлений на охраняемых объектах пресечены.

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