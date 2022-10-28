Департаменту охраны МВД Беларуси исполняется 70 лет

Спектр задач, который сегодня стоит перед Департаментом охраны очень и очень большой. Это и установка систем безопасности, обеспечение имущественной безопасности граждан, личной безопасности, они же сопровождают грузы, они же в целом обеспечивают порядок на территории страны. Я хочу сказать, что все задачи, которые ставятся перед департаментом, они выполняются на оценку отлично. Потому что наши граждане доверяют Департаменту охраны самое ценное - жизни своих детей, потому что во всех школах Беларуси сегодня обеспечивают безопасность сотрудники Департамента охраны.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

