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Департаменту охраны МВД Беларуси исполняется 70 лет
Департаменту охраны МВД Беларуси исполняется 70 лет. Профессиональный праздник ведомства уже 29 октября, а 27-го во Дворце Республики виновников торжества чествовали на праздничном концерте. Приглашенные (среди которых и иностранные делегации) с интересом знакомились с выставкой, посвященной становлению и развитию подразделений Департамента охраны и Году исторической памяти.
Спектр задач, который сегодня стоит перед Департаментом охраны очень и очень большой. Это и установка систем безопасности, обеспечение имущественной безопасности граждан, личной безопасности, они же сопровождают грузы, они же в целом обеспечивают порядок на территории страны. Я хочу сказать, что все задачи, которые ставятся перед департаментом, они выполняются на оценку отлично. Потому что наши граждане доверяют Департаменту охраны самое ценное - жизни своих детей, потому что во всех школах Беларуси сегодня обеспечивают безопасность сотрудники Департамента охраны.
Заходя сегодня во Дворец, видя этих замечательных парней, технику, блеск в глазах, разве можно тревожиться, что наш народ будет не защищен. Посмотрите, как оперативно действуют органы внутренних дел, как оперативно выезжают подразделения Департамента охраны. Они сегодня оснащены самыми современными средствами защиты граждан и самих сотрудников Департамента охраны. Поэтому с такими парнями, которые служат в департаменте, да и вообще в МВД, силах нацбезопасности государства, я думаю, наш народ может быть спокоен.
С начала года бойцы Департамента охраны задержали более 5,5 тысячи нарушителей, 1500 преступлений на охраняемых объектах пресечены.
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