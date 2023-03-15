Депозитно-залоговую систему обращения тары введут в Беларуси после 2030 года

В Беларуси принята национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. Она определила основные пути, по которым пойдет страна для достижения в 2035 году уровня использования отходов в 90%. Одно из направлений, предусмотренных стратегией, - депозитно-залоговая система обращения тары. "Такая система после ее внедрения затронет каждого гражданина нашей страны. Потребуется повысить цену на напитки - на ту тару, которая войдет в депозитно-залоговую систему. Производителям напитков придется модернизировать свои производства. Все это обязывает нас с осторожностью подходить к внедрению этой системы. В связи с этим в прошлом году национальная стратегия была откорректирована, внедрение ДЗС планируется после 2030 года", - проинформировал Артем Шкрыль.

Он также подробнее пояснил, что будет представлять собой депозитно-залоговая система. "Когда она закладывалась в национальную стратегию, мы основывались на опыте в первую очередь европейских стран, где подобные системы внедрены давно и довольно широко. На пластиковую или стеклянную бутылку вводится определенный депозит, условно 20 копеек. Этот депозит включается в стоимость напитка, то есть автоматически цена напитков увеличивается на эту сумму. Как правило, он отдельно указывается в чеке, чтобы человек мог видеть, входит ли эта бутылка в депозитно-залоговую систему, так как у нас планировались исключения - молочная бутылка (потому что это социально значимый товар). Далее человек сам выбирает, как с этой бутылкой поступить. Первый вариант - вернуть ее с использованием таромата и получить либо эти 20 копеек, либо чек, который можно использовать при покупках в той или иной сети. Второй - выбросить бутылку, а эти 20 копеек останутся в системе для ее развития", - рассказал заместитель директора.