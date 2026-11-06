Депутат Булавко прокомментировал обнаружение пыточных под Киевом

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко прокомментировал в студии "Первого информационного" события в Борщаговке под Киевом, где были обнаружены пыточные камеры.

По словам парламентария, произошедшее - закономерное развитие событий на фоне раскола украинского общества. Он отметил, что недовольство внутренней политикой Украины, усталость от войны и практика принудительной мобилизации мужчин существовали уже достаточно давно, однако именно этот случай получил широкое освещение.

"Это очень серьезный сигнал для политического руководства Украины, который показывает, что не все так однозначно в обществе. Результаты социологических исследований с высокими процентами поддержки продолжения боевых действий разбиваются о действительность. Это еще один сигнал, который должен подтолкнуть власть к тому, что военные вопросы нужно решать не за счет незаконного давления на своих граждан, а за счет переговорного процесса", - заявил Анатолий Булавко.

Комментируя попытки украинских властей переложить ответственность на российскую сторону и назвать информацию пропагандой, депутат указал, что нарратив "во всем виновата рука Кремля" сегодня популярен не только в Украине, но и в Европе в целом. По его мнению, любой, кто не согласен с действующей властью, автоматически объявляется пособником Москвы.

"Это абсолютно провальная и недальновидная политика. Можно держать население в страхе месяц, год или два, но до бесконечности это продолжаться не может. Рано или поздно социальный взрыв произойдет. Когда украинские власти столкнутся именно с нефинансируемыми извне выступлениями простых граждан, это станет серьезнейшей проблемой", - подчеркнул Анатолий Булавко.

Говоря о появлении Кирилла Буданова (главы офиса Зеленского. - Прим. news.by) на месте пыточной и последовавшем народном гневе, парламентарий отметил, что заявления о неосведомленности украинских властей выглядят как антикризисная мера. Функционирование подобных заведений, по его словам, невозможно без покровительства спецслужб.

"Делать удивленные глаза - это, наверное, единственный вариант, который остался правящей элите Украины, чтобы хоть как-то минимизировать этот позор. Для чего эти пыточные предназначены? Для того, чтобы сломить волю человека и не оставить ему альтернативы, кроме как идти на линию боевого соприкосновения", - сказал депутат.

Он также связал происходящее с практикой принудительной мобилизации и коррупционной составляющей, когда людям предлагают откупиться, чтобы не идти на фронт. По оценке Булавко, реакция населения на подобные факты остается неодобрительной и в дальнейшем будет только усиливаться, несмотря на попытки властей затушевать информацию.