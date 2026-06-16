Депутат Булавко раскрыл, почему в отношениях США и Ирана ничего не изменится

Переговорная линия между Ираном и США остается. Может ли что-то измениться существенным образом в американо-иранских отношениях в связи с ноябрьскими выборами в Конгресс, ответил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко в "Актуальном интервью".

Собеседник полагает, что вероятность определенных изменений все-таки есть, но они будут носить косметический характер, сама суть конфликта не уйдет.

Анатолий Булавко:

"Уже сейчас идет подготовка к выборам в Конгресс. Президент США Дональд Трамп делает регулярные заявления об отсутствии боевых действий и сохранении перемирия. Это позволяет дистанцироваться от решения Конгресса о прекращении боевых действий. Если боевых действий нет, то и Конгрессу нечего вмешиваться в этот процесс, хотя в реальности все чуть-чуть наоборот. Постоянные заявления о победе над Ираном в конфликте - расчет на внутреннюю аудиторию".

Анатолий Булавко

Депутат считает, что слова о "контроле" и "победах" являются подготовкой электората к выборам в Конгресс, но насколько это будет действенно, мировое сообщество увидит в ноябре 2026-го, ведь любому обывателю, в том числе и американскому, интересны сначала цены на заправках и в магазинах, а события, происходящие где-то в мире, ему не важны до тех пор, "пока они не начинают напрямую влиять на магазины и бензоколонки".

Главное фото: БЕЛТА