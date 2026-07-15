Депутат Данилович: Идеология чайлдфри неприемлема для белорусского общества

Идеология чайлдфри, которая сегодня активно продвигается в интернете, неприемлема для нашего общества, так как она разрушает ключевую основу любого государства - семью. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания перед началом белорусско-российского круглого стола.

Лейтмотивом встречи стало сохранение семейных ценностей, развитие института семьи и демографических процессов в двух странах. Мероприятие приурочили к Году белорусской женщины.

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наши с вами предки, предки белорусов, жили на этом геополитическом перекрестке, которым является Беларусь, тысячелетиями, выжили на этом геополитическом перекрестке благодаря тем традиционным духовно-нравственным ценностям, которыми мы руководствуемся и по сегодняшний день. Это те ценности, которые мы четко прописали в нашей обновленной Конституции в 2022 году. Опять же, подчеркну, там тоже четко прописано, что мы понимаем под семьей союз мужчины и женщины. Это однозначно наша позиция. А новомодное там "веяние", которое пропагандируется на Западе, не что иное как путь деградации человечества и фактически прекращения его существования".

В Беларуси поддержка семьи является национальным приоритетом. Система помощи включает единовременные выплаты при рождении ребенка и ежемесячные пособия по уходу за ним. Особый пакет льгот разработан для многодетных семей - это налоговые преференции, льготное кредитование недвижимости и семейный капитал в размере 35 тыс. 505 рублей.

Также многодетные семьи могут претендовать на господдержку при строительстве или покупке жилья. Есть отдельные выплаты и семьям, в которых воспитывают детей-инвалидов.