Депутат Гайдукевич назвал атаку ВСУ на белорусский автобус актом терроризма против мирных граждан
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Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил, что атака украинского беспилотника на пассажирский автобус в Брянской области является очередным проявлением терроризма со стороны Киева, пишет ТАСС.
"Очередной акт экстремизма, терроризма в отношении мирных граждан. Брянская область, автобус Минск - Анапа, люди ехали отдыхать, удар дрона. Пострадали белорусские граждане, мирные жители ехали отдыхать", - сказал парламентарий. Видеозапись заявления размещена в его Telegram-канале.
"Участившиеся акты экстремизма, удары по мирному населению, - это все сделано специально. Нет успехов на фронте, не будет и не может быть. Военным путем Россию никто никогда не победит", - сказал парламентарий
"Ставка сделана на террор и экстремизм. Для чего? Раскачать внутриполитическую ситуацию внутри России любой ценой. Потому что ничего не получается ни военным путем, ни, тем более, экономическим с Беларусью и Россией бороться. Поэтому раскачать. То же самое в Беларуси. Они любой ценой хотят тоже повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране. Ничего у них не выходит", - сказал Гайдукевич.
Ни один причастный к атаке пассажирского автобуса на границе с Белоруссией в Брянской области не избежит ответственности, отметил белорусский депутат.