Депутат Гайдукевич назвал атаку ВСУ на белорусский автобус актом терроризма против мирных граждан

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил, что атака украинского беспилотника на пассажирский автобус в Брянской области является очередным проявлением терроризма со стороны Киева, пишет ТАСС.

"Очередной акт экстремизма, терроризма в отношении мирных граждан. Брянская область, автобус Минск - Анапа, люди ехали отдыхать, удар дрона. Пострадали белорусские граждане, мирные жители ехали отдыхать", - сказал парламентарий. Видеозапись заявления размещена в его Telegram-канале.

"Участившиеся акты экстремизма, удары по мирному населению, - это все сделано специально. Нет успехов на фронте, не будет и не может быть. Военным путем Россию никто никогда не победит", - сказал парламентарий

"Ставка сделана на террор и экстремизм. Для чего? Раскачать внутриполитическую ситуацию внутри России любой ценой. Потому что ничего не получается ни военным путем, ни, тем более, экономическим с Беларусью и Россией бороться. Поэтому раскачать. То же самое в Беларуси. Они любой ценой хотят тоже повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране. Ничего у них не выходит", - сказал Гайдукевич.

Ни один причастный к атаке пассажирского автобуса на границе с Белоруссией в Брянской области не избежит ответственности, отметил белорусский депутат.