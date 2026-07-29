Депутат Госдумы Туров высказался о важности сохранения исторической памяти

Некоторые народы так и не выучили уроки истории, отчего она начинает повторяться. Депутат Госдумы России Артем Туров в "Актуальном интервью" оценил совместную работу Беларуси и России в области сохранения исторического наследия и исторической памяти.

Сегодня коллективный Запад ведет гибридную войну против России и Беларуси, и одно из ее направлений - информационная война. На примере Прибалтики, Молдовы и Украины можно наблюдать фальсификацию и искажение исторических событий.

На государственном уровне чествуются военные преступники, коллаборационисты, и это вызывает глубочайшее сожаление. Сотни тысяч граждан и жителей этих бывших советских республик отдали свои жизни для защиты одной большой советской родины, жизни европейских стран. "А сегодня слышны страшные предложения о пересмотре Нюрнбергского процесса, на котором были даны оценки нацистскому режиму и их руководителям", - заметил собеседник. В такое время, считает он, Беларуси и России важно сохранять историческую память, говорить правду о событиях, рассказывать о страшной трагедии, произошедшей в 1940-х годах.

"Нам крайне важно отвечать на попытки фальсификации. И Международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", стартовавший в 2025 году в Волгограде, где присутствовали Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко, как раз является ответом на вызовы и угрозы, стоящие перед странами", - подчеркнул российский депутат.

quote Только чтя историю, ценности, культуру и традиции, мы останемся теми народами, которые мы есть. Артем Туров

Гость интервью отметил, что два братских государства разработали большую дорожную карту совместных мероприятий в рамках молодежной политики, где синхронизированы практически все мероприятия - патриотические, исторические, творческие. На стадии завершения, заявил Артем Туров, находится стратегия молодежной политики Союзного государства, где уделено большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию.

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