Депутат Олег Романов провел серию встреч с жителями и рабочими коллективами в Гродненском районе

Личные встречи с жителями, трудовыми коллективами, контроль социальных объектов и работа с молодежью - именно так строится депутатская деятельность в избирательном округе, ведь эффективные решения рождаются там, где есть постоянный диалог с людьми.

Работа депутата - это не только участие в законотворческой деятельности. Не менее важно видеть, как принятые решения реализуются на практике, какие вопросы сегодня волнуют людей. Поэтому встречи с коллективами предприятий округа проводятся регулярно в формате открытого диалога: ответы на вопросы и обсуждение волнующих тем. Например, безопасность, противодействие кибермошенничеству и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

"Такие встречи нужно проводить. Я сам спасатель, водолаз, про воду я много знаю. Мошенничество тоже, у меня мать попала в ловушку кибермошенников, я сам чуть не попал на такую тему. На наши вопросы он полностью ответил, удовлетворил все вопросы, которые мы задавали", - отметил заготовитель ЗУП "Гродненский заготторг" Андрей Рудяга.

Работа с обращениями граждан продолжается и после личных приемов. Во время встречи с председателем Путришковского сельсовета обсудили ситуацию в садоводческом товариществе "Дубравушка". Ранее собственники просили помочь наладить взаимодействие внутри объединения и решить вопросы благоустройства. Сегодня большинство обращений выполнено.

Геннадий Аксамит, председатель Путришковского сельсовета:

"Они хотели бы большей прозрачности, видимости затрат членских взносов, куда они поступают - на электроэнергию, обустройство дороги. Олег Александрович вник в эту проблему и своим авторитетом помог. И с электроэнергией разобрались. В саму "Дубравушку" и в населенный пункт Дубрава заходит автолавка - люди довольны. Поправилось дорожное покрытие непосредственно в этот населенный пункт".

Подготовка будущих кадров для агропромышленного комплекса также остается в центре внимания. Во время встречи со студентами аграрного университета, которые проходят производственную практику в учебно-опытном СПК "Путришки", говорили о перспективах работы в сельском хозяйстве. Будущие агрономы, инженеры и зоотехники уже сегодня знакомятся с современными технологиями производства и реальными условиями труда.

В работе народных избранников нет второстепенных вопросов: обращения граждан, развитие сельских территорий, подготовка социальных учреждений и работа с молодежью становятся частью одной общей задачи - сделать жизнь людей более комфортной.

Подготовка учреждений образования к новому учебному году - один из важных этапов летней работы. В СШ № 42 Гродно завершается ремонт. Уже 1 сентября учебное заведение примет около 3 тыс. 700 учеников, поэтому все работы должны быть завершены в установленные сроки.

"Наш технический персонал, педагоги, родители и учащиеся, которые проходят практику, помогают нам в подготовке школы к новому учебному году. В основном это косметические ремонты учебных помещений, холлов, коридоров, в течение лета мы заменили большую часть сантехнического оборудования", - поделилась директор СШ № 42 г. Гродно Алина Жук.

Особое внимание парламентарии уделяют и воспитанию подрастающего поколения. В детском оздоровительном лагере "Сузорье" состоялась встреча в рамках республиканского проекта "ШАГ к успеху". Со школьниками обсудили выбор профессии, ответственность за принятое решение и качества, которые помогают реализоваться в жизни.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Я рассказал о том, какие с моей точки зрения пути ведут к жизненному успеху. Часть ребят, которые проходят оздоровление в лагере, - это подростки, в ближайшем будущем им выбирать профессию, выходить в профессиональную, взрослую жизнь, и для того, чтобы не допустить ошибок, необходимо понимать те законы жизни, принципы, на которых строится жизнь любого зрелого, развитого общества".

За каждым пунктом депутатского графика - конкретные люди, их запросы и ожидания. Постоянный диалог с избирателями помогает принимать решения, которые повышают качество жизни и способствуют развитию региона.