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Депутат Олег Романов провел серию встреч с жителями и рабочими коллективами в Гродненском районе

Личные встречи с жителями, трудовыми коллективами, контроль социальных объектов и работа с молодежью - именно так строится депутатская деятельность в избирательном округе, ведь эффективные решения рождаются там, где есть постоянный диалог с людьми.

Работа депутата - это не только участие в законотворческой деятельности. Не менее важно видеть, как принятые решения реализуются на практике, какие вопросы сегодня волнуют людей. Поэтому встречи с коллективами предприятий округа проводятся регулярно в формате открытого диалога: ответы на вопросы и обсуждение волнующих тем. Например, безопасность, противодействие кибермошенничеству и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

"Такие встречи нужно проводить. Я сам спасатель, водолаз, про воду я много знаю. Мошенничество тоже, у меня мать попала в ловушку кибермошенников, я сам чуть не попал на такую тему. На наши вопросы он полностью ответил, удовлетворил все вопросы, которые мы задавали", - отметил заготовитель ЗУП "Гродненский заготторг" Андрей Рудяга.

заготовитель ЗУП "Гродненский заготторг"

Работа с обращениями граждан продолжается и после личных приемов. Во время встречи с председателем Путришковского сельсовета обсудили ситуацию в садоводческом товариществе "Дубравушка". Ранее собственники просили помочь наладить взаимодействие внутри объединения и решить вопросы благоустройства. Сегодня большинство обращений выполнено.

Геннадий Аксамит, председатель Путришковского сельсовета:

"Они хотели бы большей прозрачности, видимости затрат членских взносов, куда они поступают - на электроэнергию, обустройство дороги. Олег Александрович вник в эту проблему и своим авторитетом помог. И с электроэнергией разобрались. В саму "Дубравушку" и в населенный пункт Дубрава заходит автолавка - люди довольны. Поправилось дорожное покрытие непосредственно в этот населенный пункт".

Подготовка будущих кадров для агропромышленного комплекса также остается в центре внимания. Во время встречи со студентами аграрного университета, которые проходят производственную практику в учебно-опытном СПК "Путришки", говорили о перспективах работы в сельском хозяйстве. Будущие агрономы, инженеры и зоотехники уже сегодня знакомятся с современными технологиями производства и реальными условиями труда.

В работе народных избранников нет второстепенных вопросов: обращения граждан, развитие сельских территорий, подготовка социальных учреждений и работа с молодежью становятся частью одной общей задачи - сделать жизнь людей более комфортной.

Подготовка учреждений образования к новому учебному году - один из важных этапов летней работы. В СШ № 42 Гродно завершается ремонт. Уже 1 сентября учебное заведение примет около 3 тыс. 700 учеников, поэтому все работы должны быть завершены в установленные сроки.

"Наш технический персонал, педагоги, родители и учащиеся, которые проходят практику, помогают нам в подготовке школы к новому учебному году. В основном это косметические ремонты учебных помещений, холлов, коридоров, в течение лета мы заменили большую часть сантехнического оборудования", - поделилась директор СШ № 42 г. Гродно Алина Жук.

директор СШ № 42 г. Гродно

Особое внимание парламентарии уделяют и воспитанию подрастающего поколения. В детском оздоровительном лагере "Сузорье" состоялась встреча в рамках республиканского проекта "ШАГ к успеху". Со школьниками обсудили выбор профессии, ответственность за принятое решение и качества, которые помогают реализоваться в жизни.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Я рассказал о том, какие с моей точки зрения пути ведут к жизненному успеху. Часть ребят, которые проходят оздоровление в лагере, - это подростки, в ближайшем будущем им выбирать профессию, выходить в профессиональную, взрослую жизнь, и для того, чтобы не допустить ошибок, необходимо понимать те законы жизни, принципы, на которых строится жизнь любого зрелого, развитого общества".

депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

За каждым пунктом депутатского графика - конкретные люди, их запросы и ожидания. Постоянный диалог с избирателями помогает принимать решения, которые повышают качество жизни и способствуют развитию региона.

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

Олег РомановГродненский районОдин день с депутатом
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