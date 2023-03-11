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Депутат бундестага: Антивоенные митинги в Германии набирают обороты
История с предстоящей передачей киевскому режиму танков "Леопард" изменила настроение в немецком обществе. Большинство уверено - накачка Киева оружием делает ФРГ стороной конфликта. Такое мнение высказал депутат бундестага Евгений Шмидт.
По словам политика, антивоенные движения в Германии набирают обороты. Люди обеспокоены тем, как власти все глубже втягивают их страну в украинский конфликт.
Безусловно, стоит надеяться, что власти Германии все-таки будут опираться на общественное мнение, хотя пока до последнего момента это не прослеживалось. Тем не менее протестные акции набирают обороты. Действительно, все больше людей выступают против поставок тяжелого вооружения, против продолжения конфликта. Буквально в прошлую субботу на улицы Берлина вышли более 50 тысяч человек с целью показать, что люди хотели бы, чтобы этот конфликт закончился путем переговоров, то есть за скорейшее завершение конфликта и против поддержки поставками вооружения. Поэтому подобного рода тенденции будут нарастать.
"Люди просто не хотят, чтобы Германия в конечном итоге оказалась в полной мере втянута в конфликт, чтобы в тех "Леопардах", которые Шольц, правительство Шольца, пытается поставить на Украину, не сидели немецкие солдаты. Поэтому все больше и больше людей выходят на улицу и протестуют", - отметил немецкий депутат.
"Безусловно, военно-промышленные корпорации сейчас гребут баснословные деньги, цены на производство амуниции и техники возросли, акции тоже бьют рекорды. На конфликте наживаются те силы, которые были связаны с военно-промышленным комплексом. Но запасы, боеприпасы, запасы амуниции в Европе не бесконечные, и уже многие говорят, что склады истощены, не то, что нечего давать больше Украине, а самим уже не хватает", - подчеркнул Шмидт.
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