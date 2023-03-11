Депутат бундестага: Антивоенные митинги в Германии набирают обороты

Безусловно, стоит надеяться, что власти Германии все-таки будут опираться на общественное мнение, хотя пока до последнего момента это не прослеживалось. Тем не менее протестные акции набирают обороты. Действительно, все больше людей выступают против поставок тяжелого вооружения, против продолжения конфликта. Буквально в прошлую субботу на улицы Берлина вышли более 50 тысяч человек с целью показать, что люди хотели бы, чтобы этот конфликт закончился путем переговоров, то есть за скорейшее завершение конфликта и против поддержки поставками вооружения. Поэтому подобного рода тенденции будут нарастать.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"