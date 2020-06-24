Депутат Игорь Лавриненко: Потерять стабильность - очень опасно

"Как человек военный, как генерал, и как военнослужащий, который принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана, хочу сказать, что наибольшая ценность - это человеческая жизнь. Соответственно, важнейшая задача государства - это гарантировать безопасность внешнюю и внутреннюю. И очень важно не допустить каких-то угроз внутри страны. Наше государство с этим справляется как на внешних рубежах, так и во внутренней политике".



Звезда.





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