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Депутат Игорь Завалей обсудил новый проект Конституции со студентами Гомельского госуниверситета

Забота о здоровье, сохранение исторической памяти и семейные ценности. Депутат Игорь Завалей обсудил новый проект Конституции со студентами Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины. Он отметил, что особенно важно говорить о референдуме с главной движущей силой страны - молодежью. У ребят еще все впереди, и новый Основный закон станет фундаментом, на котором они будут строить свою дальнейшую жизнь.

Принять участие в референдуме имеют право граждане Беларуси, достигшие 18 лет. Каждый участник голосует лично, участки работают по расписанию. С 22 по 26 февраля можно сделать это досрочно. Основной день для голосования - 27 февраля.

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