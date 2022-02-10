Забота о здоровье, сохранение исторической памяти и семейные ценности. Депутат Игорь Завалей обсудил новый проект Конституции со студентами Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины. Он отметил, что особенно важно говорить о референдуме с главной движущей силой страны - молодежью. У ребят еще все впереди, и новый Основный закон станет фундаментом, на котором они будут строить свою дальнейшую жизнь.