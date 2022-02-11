Депутат Людмила Кананович встретилась с личным составом военных комиссариатов Молодечненского и Воложинского районов

Интерес к конституционной реформе с приближением референдума растет, особенно это чувствуется в больших коллективах, где на диалоговых площадках разворачиваются дискуссии - об этом во время встречи с личным составом военных комиссариатов Молодечненского и Воложинского районов рассказала депутат Палаты представителей Людмила Кананович. С начала года спикер уже провела около полусотни встреч в своем избирательном округе и отмечает, что сегодня избиратели затрагивают глобальные вопросы, например, как и когда новшества в Конституции отразятся на благосостоянии граждан?