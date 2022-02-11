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Депутат Людмила Кананович встретилась с личным составом военных комиссариатов Молодечненского и Воложинского районов
Интерес к конституционной реформе с приближением референдума растет, особенно это чувствуется в больших коллективах, где на диалоговых площадках разворачиваются дискуссии - об этом во время встречи с личным составом военных комиссариатов Молодечненского и Воложинского районов рассказала депутат Палаты представителей Людмила Кананович. С начала года спикер уже провела около полусотни встреч в своем избирательном округе и отмечает, что сегодня избиратели затрагивают глобальные вопросы, например, как и когда новшества в Конституции отразятся на благосостоянии граждан?
Пока продолжается диалог граждан с властью, в регионе ускоряется и процесс организации предстоящего референдума. Сверены списки избирателей, в Молодечненском районе их около 108 тысяч, и до 16 февраля им направят сообщения о месте и времени голосования.
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